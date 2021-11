Lantaarnpaal en verkeersbord op rotonde aan Kruisweide omvergereden, veroorzaker rijdt door

BREDA - Een lantaarnpaal en een verkeersbord op de rotonde van de Kruisweide in Breda zijn afgelopen nacht omvergereden. Het is niet duidelijk wie de paal omver heeft gereden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een grote lantaarnpaal op de Kruisweide omver gereden. Ook een verkeersbord bleef niet overeind staan. De grote lantaarnpaal blokkeert zaterdagochtend rond 08.00 uur nog altijd volledig de weg.

Het is niet bekend wie de paal omver heeft gereden. Er staat geen voertuig met stukken op de plaats van het ongeval of in de omgeving. Ook liggen er nauwelijks brokstukken op de weg.