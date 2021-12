Politie ontvangt 390 meldingen in één week, waarvan 80 over overlast

BREDA - De Bredase politie ontving afgelopen week 390 meldingen. Daarvan gingen er 80 over overlast. Het ging dan om geluidsoverlast, verward gedrag van omwonenden of zwervers. “In principe kun je alle meldingen van overlast melden bij je gemeente.”

390 keer werd de politie afgelopen week gebeld door Bredanaars met een melding. In 80 gevallen daarvan meldden inwoners van de stad overlast. Dat ging om allerlei verschillende dingen. Van zwervers tot geluidsoverlast. De politie wil Bredanaars erop wijzen dat je vaak met meldingen ook terecht kunt bij de gemeente, en dus niet direct de politie hoeft in te schakelen. “Nu de jaarwisseling dichterbij komt krijgen we, ondanks het aangekondigde vuurwerkverbod, toch regelmatig meldingen van vuurwerkoverlast. In principe kun je alle meldingen van overlast melden bij je gemeente.”

Nu het zicht minder wordt door regen, mist en duisternis vinden er meer aanrijdingen plaats. “Houdt afstand, pas je snelheid aan, zorg voor goed werkende verlichting en laat je niet afleiden door je mobiele telefoon. In een week tijd waren er 18 aanrijdingen waar collega’s van ons team heen gestuurd werden.”



De afgelopen week kregen wij 4 meldingen van een gepleegde woninginbraak, 3 daarvan waren in ons prachtige buitengebied. Als je wilt weten wat je kunt doen om inbraak te voorkomen kijk dan op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/



19 keer kreeg de Bredase politie een melding van een ruzie in de huiselijke sfeer. “Huiselijk geweld komt veel vaker voor dan men denkt en behelst niet alleen het in elkaar slaan van je partner. Ook stelselmatig negeren, uitschelden, of je partner in alles controleren en in de gaten houden valt hieronder. Wil je tips in hoe je dit kunt stoppen, kunt melden kijk dan op https://www.veiligthuiswb.nl/.”