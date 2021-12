Man (38) die overleed bij ongeval in Oosterhout blijkt in Breda verblijvende Pool

BREDA - Een 38-jarige in Breda verblijvende Poolse man is in de nacht van zondag op maandag overleden na een aanrijding in Oosterhout. In eerste instantie kon de identiteit van het slachtoffer nog niet worden vastgesteld. Bij een confrontatie herkende een huisgenoot de man.

De politie ontving in de nacht van zondag op maandag omstreeks 01.20 uur een melding van een aanrijding op de Statendamweg ter hoogte van het dierenpensioen. Daar zou een 71-jarige automobiliste een voetganger hebben aangereden. De automobiliste stopte na het ongeval, maar wachtte de hulpdiensten niet af en reed naar haar woning waar zij telefonisch alarm sloeg. Toen de agenten ter plaatse kwamen zagen zij een zwaargewonde man op de grond liggen. Een verpleegkundige van de ambulancedienst stelde vast dat de man was overleden.

In eerste instantie kon de identiteit van het slachtoffer niet worden vastgesteld. De politie verspreidde daarom een signalement. Uiteindelijk kwamen agenten de identiteit van het slachtoffer op het spoor door een huissleutel die het slachtoffer bij zich had. Zojuist heeft een huisgenoot van het slachtoffer, de man herkend bij een confrontatie.