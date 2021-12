Vrouw (24) bedreigd met mes aan de Haven: overvaller gaat er met sigaretten vandoor

BREDA - Een 24-jarige vrouw is zondagavond het slachtoffer geworden van een straatroof. Een nog onbekende man sprak haar aan bij de Haven en bedreigde haar met een mes. Met wat kleingeld en sigaretten aan buit ging hij er weer vandoor. De politie zoekt getuigen. De vrouw liep rond 23.45 uur een rondje in de omgeving van de Nieuweweg. Bij de Haven werd zij aangesproken door een jongeman. Hij vroeg haar om een sigaret. Toen zij hem dit gaf, bedreigde hij haar met een mes. Hij eiste haar alle waardevolle spullen af te geven. Met wat kleingeld en wat sigaretten ging hij er toen weer vandoor.

Getuigen

De politie is momenteel op zoek naar getuigen. De dader was mogelijk van Arabische afkomst en was rond de 17 - 20 jaar oud. Hij was rond de 1 meter 60 centimeter lang, had een smal postuur en kort donker haar. Hij droeg een donkere broek en een groene jas met capuchon. Bent u getuige geweest van de beroving of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).