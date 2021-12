Groot politieonderzoek na aantreffen bebloede ondergrondse container

BREDA - De politie is zondag een groots onderzoek gestart nadat er een bebloede ondergrondse container werd aangetroffen. Uiteindelijk bleek het niet om menselijk bloed te gaan.

Zondagmiddag ontvingen agenten een melding van het operationeel centrum van de politie. De melding ging over een ondergrondse container waarin bloed zichtbaar zou zijn. De agenten gingen direct ter plaatse.

Daar zag de politie inderdaad een behoorlijke hoeveelheid bloed in de container. Daarop zijn agenten van team Weerijs, de forensische opsporing Zuid-West-Brabant en het rechercheteam Baronie ingeschakeld. Door medewerkers van de forensische opsporing kon worden vastgesteld dat het inderdaad om bloed ging.

Omdat het nog onbekend was of het om menselijk of dierlijk bloed ging, is er een groter plaats delict gevormd en is er uitgebreid onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleek het bloed niet afkomstig van het menselijke lichaam. Hierdoor werd het plaats delict vrijgeven en is er afgeschaald.



Foto: Handhaving_Breda