Politie deelt heftige beelden van overval op supermarkt aan Kesterenlaan

BREDA - De politie heeft beelden vrijgegeven van een overval, die op 15 oktober plaatsvonden op een supermarkt aan de Kesterenlaan. Op de beelden is te zien hoe een man een caissière bedreigd met een mes. De overvaller is nog steeds spoorloos.

De overval vond plaats op vrijdag 15 oktober omstreeks 20.35 uur. Op beelden die de politie gedeeld heeft is te zien hoe een man met een hoodie in de winkel aan de Kesterenlaan binnenkomt. Hij loopt direct door naar de kassa’s, waar op dat moment ook een klant staat. De overvaller lijkt zich daar echter weinig van aan te trekken. Hij trekt een mes uit zijn hoodie en bedreigt de caissière.

Hierop maakt de caissière de kassa open. De overvaller wil nog dat zij het geld in een plastic zakje doet, maar ze is te erg geschrokken. Daarop graait de man het geld zelf maar uit de lade. Vervolgens gaat hij er vandoor. Wanneer hij naar buiten gaat, is op de camerabeelden te zien dat er een opvallende print op de achterkant van zijn hoodie staat.

Eenmaal de deur uit zet de verdachte het op een lopen. Hij rent na de overval een steegje in naar de Clemensberg en vervolgens richting de Muizenberglaan. Daarna raakt hij uit het zicht. De politie is op zoek naar getuigen.