Amsterdammer (28) aangehouden voor plaatsen handgranaat bij bedrijf in Breda

BREDA - Een 28-jarige Amsterdammer is dinsdag in de vroege ochtend in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van een handgranaat nabij een bandenbedrijf in Breda. Het voorval maakt deel uit van een reeks van zes incidenten die veel maatschappelijke onrust veroorzaakte. Ze lijken gericht te zijn tegen een 40-jarige Bredanaar en zijn familie.

In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 werden een handgranaat en enkele patronen nabij een bakkerij aan de Baliëndijk aangetroffen. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen gevonden bij een bandenbedrijf aan de Kleine Krogt in Breda. Bij beide bedrijfspanden zou de 40-jarige Bredanaar en zijn familie zakelijke belangen hebben.

De reeks begon op zondag 18 oktober 2020 in Breda. Die avond werd op de Bruno Renardstraat een inmiddels 40-jarige Bredanaar voor zijn woning beschoten. Hij rende weg en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Onderzoek leidde op vrijdag 26 februari 2021 tot een doorbraak; in Amsterdam werd een 23-jarige man als verdachte van de schietpartij aangehouden. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Afpersingspoging

In Oudenbosch vond donderdag 25 februari 2021 een vierde incident plaats. Op het adres van een broer en schoonzus van de 40-jarige Bredanaar kwamen drie mannen langs die even later geld eisten, als er niet betaald werd, zouden er ernstige consequenties volgen. Er volgden al snel drie arrestaties, een 36-jarige man uit Hoef en Haag en twee mannen uit IJsselstein (34 en 36 jaar).

Wederom explosieven in Breda

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei 2021 is er om 00.40 uur gebeld door een anonieme melder dat er opnieuw een explosief tegen de bakkerij geplaatst was aan de Baliëndijk in Breda. Het bleek te gaan om een granaat. Na dit voorval werd de zaak door de burgemeester gesloten, begin december is deze op last van de rechter weer geopend.

Zaterdag 29 mei 2021 werd omstreeks 23.30 uur anoniem bij de politie een melding gedaan dat bij het bandenbedrijf aan de Kleine Krogt opnieuw een explosief lag. Ter plaatse bleek er inderdaad een handgranaat te liggen. Voor deze zaak is vanmorgen in Amsterdam een 28-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit voorval. Zijn woning is doorzocht.