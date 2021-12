Vrachtwagenchauffeur ramt viaduct aan Franklin Rooseveltlaan: weg deels afgesloten

BREDA - Een vrachtwagen is woensdagochtend tegen het viaduct aan de Franklin Rooseveltlaan aangereden. Omdat de weg voor een deel afgesloten moest worden ontstond er een kleine file.

Woensdagochtend is er een kleine file op de Franklin Rooseveltlaan ontstaan nadat een vrachtwagenchauffeur met zijn wagen het viaduct ramde. Hierdoor ontstond flinke schade aan zowel de vrachtauto als aan het viaduct. Voor verkeer vanuit de A27 richting de A16 is de weg deels afgesloten.

Het is niet de eerste keer dat er een vrachtwagen tegen het viaduct aanrijdt. Zo ramde in 2017 een Poolse chauffeur het viaduct nog. De chauffeur schatte de hoogte van zijn combinatie verkeerd in of negeerde de waarschuwingsborden.