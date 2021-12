Einde pilot met slimme camera politie: ‘MONOcam’ vanaf nu vaker ingezet

BREDA - Er is een einde gekomen aan de pilot waarbij de politie actiever controleert op afleiding in het verkeer. De pilot werd gisteren afgesloten met een grote actiedag. Vanaf nu zal de MONOCam, die ook onderdeel uitmaakte van de pilot, als vast handhavingsmiddel worden ingezet op Brabantse wegen.

Van september tot december heeft de politie actiever gecontroleerd op afleiding in het verkeer. Hiervoor werd onder andere een touringcar en een MONOcam ingezet. Het doel was om de verkeersveiligheid te verbeteren en de bewustwording te vergroten. Gisteren kwam de pilot tot een einde. Deze werd afgesloten met een grote actie. Vanaf nu wordt de MONOcam als vast handhavingsmiddel ingezet op de Brabantse en Zeeuwse wegen.