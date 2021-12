Man aangehouden na poging tot stelen van elektrische fiets aan de Baronielaan

BREDA - Een oplettende buurtbewoner heeft voorkomen dat een dief er met een elektrische fiets vandoor ging aan de Baronielaan. Dankzij een melding kon de verdachte worden aangehouden.

Een bewoner van de Baronielaan in Breda zag afgelopen week op een avond dat er gerommeld werd door een persoon aan een elektrische fiets. De bewoner twijfelde geen moment en belde meteen de politie. De politie is met diverse eenheden ter plaatse gegaan en na enig speurwerk hebben zij een verdachte aangetroffen met in zijn buurt een breekijzer en handschoenen. “Wij hebben de verdachte aangehouden. Omdat de poging diefstal niet bewezen kon worden heeft de verdachte een proces-verbaal gehad in verband met het bij zich hebben van inbrekerswerktuig.”

De spullen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. “Melden van verdachte situaties werkt dus echt”, aldus de politie. “Bel voor verdachte situaties 0900-884 of bij spoed 112.”