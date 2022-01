Politie zoekt eigenaar fiets die werd gestolen aan de Nieuwe Ginnekenstraat

BREDA - De politie is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen week werd gestolen aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Politieteam Weerijs roept via de Instagrampagina de eigenaar op zich te melden.

De politie is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen week werd gestolen aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Dit gebeurde ter hoogte van De IJswinckel. Politieteam Weerijs is op zoek naar de eigenaar en roept via de Instagrampagina de eigenaar op zich te melden.

De fiets in kwestie is te zien op onderstaande foto. Melden kan via het nummer 0900-8844.