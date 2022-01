Bestelbus brandt volledig uit aan Tulpenstraat: ook twee andere auto’s en woning beschadigd

BREDA - Een bestelbus is woensdagmorgen vroeg in brand gevlogen aan de Tulpenstraat. Bij de brand raakte ook twee andere auto’s en een woning beschadigd.

Rond 05.00 uur vanmorgen is een bestelauto in brand gevlogen aan de Tulpenstraat. De brand sloeg over naar andere twee auto’s. Bij een naastgelegen woning klapte door de hitte van de brand een ruit. De bewoners werden door de politie uit hun woning gehaald.



Hoe de brand kon ontstaan is (nog) niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Een mogelijke brandstichting wordt niet uitgesloten. De auto’s zijn getakeld door een berger. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar huis.