Jeugdgevangene slaat op de vlucht uit Hey-Acker en overlijdt na vuurgevecht met Belgische politie

BREDA - Een jonge gedetineerde, die vandaag uit de Hey-Acker in Breda ontsnapte, is net over de grens door de Belgische politie doodgeschoten. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen bekendgemaakt.

De jonge gedetineerde was vanmiddag in een werkplaats buiten de gevangenis aan het werk toen hij twee personeelsleden gijzelde. Volgens het AD deed hij dat onder bedreiging van een vuurwapen.

De jongen sloeg in een auto op de vlucht en reed de grens over. Hierop heeft de Nederlandse politie Belgische collega’s ingeschakeld. Net over de grens, bij Brecht, zou de Belgische politie de jongen rond 16.00 uur geprobeerd hebben te stoppen. Hierop ontstond een vuurgevecht. Hierbij is de jonge gedetineerde om het leven gekomen. De leeftijd van de omgekomen gevangene is niet bekendgemaakt.