Man wordt onwel en rijdt tegen lantaarnpaal, brandweer bevrijdt hem uit voertuig

BREDA - Een bestuurder is donderdagmiddag met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal aangereden, nadat hij onwel werd. De brandweer moest worden ingeschakeld om de man uit de auto te halen.

Rond 12.15 uur is een bestuurder met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal gereden in de Tuinzigtlaan. De bestuurder was onwel geworden en raakte hierdoor de controle over zijn voertuig kwijt.

Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse. Daar bleek de bestuurder vast te zitten in zijn voertuig. Een ambulancier tikte twee ruitjes van de auto in om bij de man te komen, maar alsnog moest de brandweer worden ingeschakeld.

De bestuurder is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De auto is getakeld door een berger.