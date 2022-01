Auto rijdt door onbekende oorzaak tegen vangrail en slaat over de kop op Emerparklaan

BREDA - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag 15 januari tegen de vangrail gereden en over de kop geslagen op de Emerparklaan in Breda. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Rond 03.20 uur reed een auto op de Emerparklaan tegen het begin van de vangrail aan. Hierdoor sloeg het voertuig over de kop, waarna het op zijn dak tot stilstand kwam. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De twee inzittenden zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen. Een berger heeft de auto getakeld. De weg werd tijdelijk afgezet voor de hulpdiensten.