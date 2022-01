Bredanaar (18) verstopt zich in meterkast na inbraak in horecazaak

BREDA / ALKMAAR - De politie heeft in de vroege ochtend van zaterdag 15 januari een inbreker op heterdaad aangehouden. De inbreker was een eetgelegenheid in Alkmaar binnengedrongen. Toen de politie arriveerde, had hij zich verstopt in de meterkast.