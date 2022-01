Man aangehouden na betalen met vals geld: heeft nog 875 dagen cel openstaan

BREDA - Na een korte achtervolging op het Moerenpad hield de politie in de nacht van woensdag op donderdag een man aan op verdenking van het uitgeven van vals geld. De man wordt er van verdacht woensdagavond twee horecagelegenheden te hebben benadeeld, door bezorgmaaltijden te betalen met vals geld.