Veel rookontwikkeling bij brand aan Zorgvlietstraat: appartementen rondom uit voorzorg ontruimd

BREDA - In een flat aan de Zorgvlietstraat in Breda is vrijdagavond brand ontstaan. Het is niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Doordat er veel rook vrij kwam bij de brand werden diverse appartementen rondom ontruimd.

Aan het begin van de avond ontstond er in een woning op de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Zorgvlietstraat een brand. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

De bewoners van het appartement waren niet thuis. Brandweermannen waren daarom genoodzaakt de voordeur open breken. Daarna was de brand snel onder controle en kon de woning geventileerd worden. Doordat er veel rook vrij kwam bij de brand werden de appartementen rondom de woning uit voorzorg ontruimd.