Auto slaat over de kop en belandt in berm bij Bavel

BAVEL - Een bestuurder is maandagavond gewond geraakt bij een ongeval op de verbindingsweg A58 naar de A27 richting Breda. Hij sloeg over de kop en belandde in de berm.

Er heeft maandagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden op de verbindingsweg van de A58 naar de A27 bij Bavel. Door nog onbekende oorzaak vloog een bestuurder uit de bocht. Hij ramde meerdere waarschuwingsborden en sloeg vervolgens over de kop. De auto eindigde ondersteboven in de naastgelegen berm.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een berger heeft het voertuig getakeld. De afrit was tijdelijk afgesloten.