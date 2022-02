Zesentwintig gestolen wedstrijdduiven aangetroffen in auto op de A16

BREDA - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van heling of diefstal van 26 kostbare wedstrijdduiven. Tijdens een controle van het voertuig op de A16 zagen agenten, naast de drie inzittenden uit Nederland en Oekraïne, de duiven in een mand zitten.