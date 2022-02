Pizzabezorger met mes bedreigd tijdens overval aan Ganzerik: dader nog niet aangehouden

BREDA - In de nacht van woensdag op donderdag is een pizzakoerier aan de Ganzerik in Breda overvallen door een man. Hij werd hierbij bedreigd met een mes. De dader is nog niet aangehouden.

Rond 01.00 uur stond de pizzakoerier met een bestelling aan de Ganzerik toen hij op straat aangesproken werd door een man. Hij eiste geld en bedreigde de bezorger met een mes. Het slachtoffer gaf de man zijn geld, waarna hij wegliep, een fiets pakte en wegreed. De politie heeft de dader nog niet aan kunnen houden. Het zou gaan om een man van ongeveer 40 à 45 jaar oud met een lichte huidskleur en een stoppelbaardje. De dader is ongeveer 1.70 meter lang en droeg een groene jas met bontkraag en een groene hoodie.

Ook is de politie op zoek naar getuigen. Zo zou er ten tijde van het incident een man lang zijn gekomen en kort daarna fietste er een persoon langs. “Wij komen graag in contact met deze mensen om hen te vragen of zij iets hebben gezien”, aldus de politie. Heeft u iets gezien ten tijde van het incident of meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.