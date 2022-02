Bredanaar (50) bedreigt beveiligingsmedewerker met mes tijdens aanhouding op winkelcentrum Hoge Vucht

BREDA - De politie heeft zaterdagochtend een bekende winkeldief aangehouden in zijn woning. De 50-jarige man bedreigde tijdens zijn aanhouding een beveiligingsmedewerker met een mes.

Rond 10.00 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een beveiligingsmedewerker, die op dat moment in het winkelcentrum Hoge Vucht aan het werk was, had een oproep gehad vanuit een winkel. Daar zou een bekende winkeldief zijn die een verbod had gekregen.