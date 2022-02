Bestuurder is zo druk met zijn telefoon dat hij volgteken van politie mist

BREDA - Een bestuurder op de Noordelijke Rondweg was maandagavond zó druk bezig met zijn telefoon, dat hij zelfs het volgteken van de politie niet zag. Ook bleek hij zijn rijbewijs niet bij zich te hebben.

Het is in Nederland strafbaar om bezig te zijn op je telefoon terwijl je aan het rijden bent. De afleiding van de telefoon kan namelijk voor een gevaarlijke situatie zorgen. En dat bewees een bestuurder maandagavond in Breda. Hij was namelijk zó druk bezig op zijn telefoon, dat hij zelfs het volgteken van de politiewagen voor zich niet eens zag.

Uiteindelijk lukte het de agenten toch om de aandacht van de bestuurder te trekken. Hij kreeg een bekeuring voor het vasthouden van zijn telefoon. Ook bleek de bestuurder geen rijbewijs bij zich te hebben. Vanwege de coa-actie van de politie, kwam de bestuurder weg met een waarschuwing.

Actie

De politiebonden hebben hun leden opgeroepen op de komende tijd vooral actiebonnen uit te delen. Dat wil zeggen: Alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de drempelwaardes/marges zodanig verhoogd dat alleen excessieve overtreders beboet worden. Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over het vakbondsprotest.