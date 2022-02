Drugsvondst in Breda blijkt na exacte weging te gaan om 427(!) kilo cocaïne

BREDA - De drugsvondst die de Bredase politie afgelopen weekend deed, ging in totaal om maar liefst 427 kilo cocaïne. Dat laat de politie vandaag na een exacte meting weten.

Breda werd afgelopen weekend opgeschrikt door een grote drugsvangst midden in de stad. Aan de Dijklaan kregen agenten een busje in het vizier. Na een achtervolging door de stad kon de politie het voertuig staande houden. Toen bleek het busje gevuld te zijn met honderden kilo’s cocaïne.

In eerste instantie werd door de politie gesproken over 350 kilo. Dat blijkt na een exacte meting nog 77 kilo meer te zijn, namelijk 427 kilo. Zo’n hoeveel cocaïne is al snel enkele tientallen miljoenen euro’s waard.

Het busje vertrok vanaf een pand aan de Dijklaan waar een Shisha lounge is gevestigd. Daar werden ook 19 vuurwapens aangetroffen. Burgemeester Depla heeft het pand gesloten.