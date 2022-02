Brandweer moet uitrukken voor winkelwagen in boom in de Hoge Vucht

BREDA - De brandweer is zondagavond op verzoek van de politie ingeschakeld om een winkelwagen uit een boom te halen in de Hoge Vucht. Vermoedelijk is het wagentje gegooid vanuit een flat.

De brandweer is zondagavond op verzoek van de politie met een hoogwerker naar de Hoge Vucht gegaan om een winkelwagen uit een boom te halen. De winkelwagen hing in een boom aan de Cornelis Joosstraat, en zorgde voor een gevaarlijke situatie.

Het is niet duidelijk hoe de winkelwagen daar terecht is gekomen, maar vermoedelijk is het wagentje gegooid vanaf de naastgelegen flat. Naast de boom lag ook een tweede winkelwagentje in twee stukken.