Vier aanhoudingen na vernielingen bij station Breda

BREDA - Bij het station aan de Gravinnen van Nassauboulevard werden vannacht meerdere malen vernielingen gepleegd. In totaal hield de politie vier mannen (19, 22, 23 en 25 jaar) aan. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Het beveiligingspersoneel deed in beide gevallen aangifte.