Zakkenroller (34) steelt telefoon in horecazaak aan Lange Brugstraat: ‘Let goed op uw spullen’

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 34-jarige man uit Dronten aangehouden in Breda. Hij wordt verdacht van zakkenrollen in de Bredase binnenstad. De politie waarschuwt carnavallers dan ook om goed op hun spullen te letten.

Een 34-jarige man uit Dronten zou in een horecazaak aan de Lange Brugstraat een telefoon gerold hebben, maar hij werd betrapt. Daarop werd de politie ingeschakeld en kon de man aangehouden worden. Hij zit momenteel nog vast.

Naar aanleiding van dit incident waarschuwt de politie Bredase carnavallers. “Zakkenrollers zijn ook actief tijdens carnaval. Let dus op uw spullen!”