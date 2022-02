Auto over de kop na botsing op kruising Willem van Oranjelaan met Ruitersboslaan

BREDA - Twee auto’s zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Willem van Oranjelaan met de Ruitersboslaan. Diverse personen werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

Op de kruising van de Willem van Oranjelaan met de Ruitersboslaan zijn rond 12.00 uur twee auto’s met elkaar in aanrijding gekomen. Een van de auto’s sloeg hierbij over de kop en kwam uiteindelijk tot stilstand in de naast gelegen groenstrook/het voetpad.

Zowel de politie als de ambulance kwamen ter plekke. Een gedeelte van de weg werd door de politie afgesloten. Diverse betrokkenen werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Ook kwam een berger ter plaatse om de over de kop geslagen auto te takelen. Het is nog onduidelijk wie er geen voorrang verleende. Daarom onderzoekt de politie het een en ander.