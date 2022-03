Drie inbrekers maken grote hoeveelheid telefoons en laptops buit bij snelkraak

BREDA - Drie inbrekers hebben een forse hoeveelheid apparatuur buit gemaakt bij een snelkraak in een elektronicawinkel in Breda. De dieven staan op beeld. In Bureau Brabant van maandag 7 maart aanstaande is er uitgebreid aandacht voor deze zaak