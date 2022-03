Politie begeleidt 28 NAC-supporters naar huis, één persoon aangehouden

Valkenburg - De politie heeft gisteravond 28 NAC-supporters naar huis begeleid nadat zij zich in het centrum van Valkenburg agressief gedroegen voorafgaand aan de wedstrijd MVV-NAC. Eén van hen werd aangehouden voor het niet kunnen tonen van een ID-bewijs.