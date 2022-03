Drie daders herkenbaar in beeld na snelkraak van BCC op de Woonboulevard

BREDA - Drie mannen hebben bij de BCC aan de Woonboulevard tientallen telefoons en laptops buitgemaakt. Maandagavond heeft Bureau Brabant de camerabeelden van de winkel gedeeld. De politie is op zoek naar tips in de zaak.

De snelkraak vond plaats op 14 september 2021. Op camerabeelden is te zien hoe er in eerste instantie twee mannen bij de ingang van de winkel lopen. Even later is te zien hoe drie mannen rond 23.00 uur de deur van de elektronicazaak forceren en het rolluik omhoog duwen. Wanneer dat gelukt is, rennen zij de zaak binnen. Ze hebben een grote zak bij zich die ze tot de nok toe vullen met mobiele telefoons, tablets en laptops. Die zak is vervolgens zo zwaar, dat ze hem naar buiten moeten slepen.

De drie inbrekers en hun auto staan op beeld. Met het delen van die beelden hoopt de politie nieuwe tips te krijgen in de zaak. Ook is de verwachting dat de mannen de buit ergens te koop hebben aangeboden. De politie roept mensen die daar tips over hebben om zich ook te melden.

Tippen kan via 0800 6070.