Vijf vragen aan D66 Breda: ‘Wij willen dat Breda een stad blijft waar iedereen zich thuis en vrij voelt’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 3: D66

Even voorstellen: welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

D66 is de grootste progressieve partij van Breda. Onze lijsttrekker is Bart Lauwen.

Vertel in 3 zinnen waar de partij voor staat.

D66 is een sociaal-liberale partij. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je zoveel mogelijk eigen regie op je leven hebt, maar dat we tegelijkertijd zorgen dat niemand achterblijft. We laten dus iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat klinkt in al onze plannen, ambities en keuzes door.

Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Breda is een grote stad waar we groot dromen over wat voor stad we willen zijn. Maar we blijven niet dromen, met de mouwen opgestroopt wil D66 ook grootse dingen doen. Naar meer betaalbare huizen, een groene toekomst en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een Breda waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

In dat Breda mogen we niet accepteren dat het voor zoveel mensen onmogelijk is geworden om een betaalbaar huis te vinden. Maar een betaalbaar huis vinden in de wijk waar je werkt, of zelfs maar in de stad waar je studeert, is tegenwoordig niet meer te doen. Prijzen rijzen de pan uit en de wachtlijst voor sociale huurwoningen is ellenlang. Starters en studenten, agenten en verpleegkundigen, leraren en pensionado’s komen daarmee voor een onmogelijke opgave te staan.

Daarom kiest D66 Breda voor véél meer betaalbare huizen, voor elke portemonnee. Dat betekent meer sociale huurwoningen en meer betaalbare koophuizen. Daarmee gaan we slim met onze ruimte om, door de hoogte in te bouwen. Bestaande gebouwen bouwen we waar nodig om tot huizen. We gaan wat D66 betreft ook sneller bouwen door onnodig lange procedures in te korten. Op die manier bouwen we sneller heel veel betaalbare woningen. Zodat iedereen in Breda een betaalbaar huis kan vinden.

Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Breda wordt steeds meer een stad waar we tegenover elkaar staan. Een stad waar intolerantie en intimidatie steeds meer voet aan de grond krijgen. Dat roep je alleen een halt toe door op te staan en een duidelijke streep te trekken. Wij willen dat Breda een stad blijft waar iedereen zich thuis en vrij voelt. Wat D66 betreft werken we daarom niet in één coalitie samen met extreemrechtse partijen die zo haaks staan op dat ideaal. Zo’n samenwerking past niet bij de stad die wij willen zijn: een Breda waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Wat is D66 in drie woorden?

Progressief. Optimistisch. Toekomstgericht.

Verkiezingskrant

Benieuwd naar de andere partijen? En wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Breda? Lees dan de Verkiezingskrant die BredaVandaag in samenwerking met de gemeente Breda maakte. Je vindt de verkiezingskrant hier.