Twee mannen opgepakt bij Holland Casino na manipuleren roulettetafel

BREDA - Door oplettend personeel van het Holland Casino Breda kon de politie woensdagavond twee mannen aanhouden. De mannen manipuleerden de bal bij de roulettetafel om zo te winnen.

Op woensdag 9 maart kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum van de politie over een situatie bij Holland Casino Breda. In het casino aan het Kloosterplein had het personeel twee mannen vastgezet die verdacht werden van fraude. Een surveillance-eenheid werd ter plaatse gestuurd.

De coördinator beveiliging van het casino legde uit dat de twee mannen op slimme wijze de roulettetafel hadden gemanipuleerd. Hoe de mannen dat gedaan hebben, licht de politie vanuit veiligheidsoverwegingen niet toe. Door de manipulatie zouden de mannen frauduleus het spel vaker kunnen winnen. Maar door het beveiligingssysteem van het casino werd dit direct opgevallen. De mannen zijn aangesproken en in afwachting van de politie in een kamer gezet.

Ook vertelde de coördinator dat het tweetal dit in andere casino’s ook al gedaan zouden hebben. De twee verdachten uit Georgië van 33 en 38 jaar zijn aangehouden en naar het bureau gebracht. Het casino doet aangifte en de recherche gaat de zaak verder onderzoeken.