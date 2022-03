Vijf verdachten in Gelderland aangehouden voor ramkraken in de Bredase binnenstad

BREDA - Agenten hebben vanochtend in Duiven, Gelderland, vijf mannen aangehouden voor de ramkraak die diezelfde nacht plaatsvond in de Eindstraat in Breda. De verdachten, allen afkomstig uit Roemenië, zijn tussen de 22 en 37 jaar oud.

Criminelen zorgden vanochtend rond 04.30 uur voor een ravage in de Bredase binnenstad. Met een voertuig reden zij zowel de gevels van de Amac winkel als de Samsung Experience Store in de Eindstraat kapot. De schade was enorm groot. Diezelfde nacht, in een tijdsbestek van een uur, zijn ook de ruiten van een winkel in de Nieuwstaat vernield. De politie vermoedt dat deze vernieling is gepleegd door dezelfde dadergroep.

Agenten kwamen de verdachten dankzij adequaat handelen al snel op het spoor. Nog dezelfde ochtend zijn er vijf mannen aangehouden in Gelderland. Dat laat de politie dinsdagmiddag weten. De mannen uit Roemenië zijn tussen de 22 en 37 jaar oud. Ze zitten vast in het politiecellencomplex en worden door politiemensen verhoord.