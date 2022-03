Man doet zich voor als bankmedewerker en steelt pinpas: Politie deelt beelden

BREDA / OOSTERHOUT - De politie is op zoek naar de dader van een oplichtingszaak die speelt in Oosterhout en Breda. Een man deed zich voor als bankmedewerker, en ontfutselde zo de pinpas en pincode van een oudere bewoner van Oosterhout. Hij pinde later met de gestolen pas in Breda.

Een oudere inwoner van Oosterhout is slachtoffer geworden van een oplichtingszaak. De inwoner werd gebeld door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker, en gaf in goed vertrouwen zijn pinpas en code af. “Het blijft erg vervelend dat het vaak de ouderen onder ons zijn die te goeder trouw denken te handelen, maar in werkelijkheid hun privégegevens aan criminelen afgeven We kunnen er niet vaak genoeg voor waarschuwen”, stelt de politie.

De oplichter is in Breda gaan pinnen met de gestolen pas. De politie heeft die camerabeelden nu gedeeld. Wie tips heeft, wordt gevraagd zich te melden. Dat kan via 0800-6070.