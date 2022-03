A16 afgesloten na ongeval met meerdere vrachtwagens

BREDA - Er heeft donderdagmiddag een zwaar ongeval plaatsgevonden op de A16 bij knooppunt Galder. Daarbij waren meerdere vrachtwagens betrokken.

Op de A16 bij knooppunt Galder zijn donderdagmiddag drie vrachtwagens betrokken geraakt bij een ongeval. De schade is groot, en er is minimaal één persoon gewond geraakt.

De weg is volledig afgesloten. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, waardoor de vertraging na het ongeval snel opliep. Verkeer vanuit Antwerpen wordt aangeraden om via Bergen op Zoom te rijden. Om 16.30 uur meldde de ANWB dat de vertraging inmiddels was opgelopen naar ruim 80 minuten.