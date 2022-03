Vrouw (85) uit Breda wil kort ritje maken, maar rijdt door verkeerde GPS per ongeluk 200 kilometer

BREDA - Een vrouw (85) uit Breda heeft vorige week per ongeluk een rit van maar liefst 200 kilometer gereden. Ze wilde eigenlijk maar een ritje maken van 8 kilometer, maar door een verkeerd ingestelde GPS belandde ze 200 kilometer verderop. Dat meldt de Belgische nieuwssite HLN.

De politie uit het Belgische Henegouwen heeft vorige week donderdag een 85-jarige vrouw uit Breda moeten helpen. Zij reed verdwaald rond in het dorpje Roisin.

Na een gesprek met de vrouw bleek dat ze vertrokken was vanuit Breda voor kort ritje. Ze had acht kilometer willen rijden. Maar doordat haar gps verkeerd was ingesteld, belandde ze 200 kilometer verderop in het Belgische dorpje Roisin. Daar was de batterij van haar gps leeg. De politie heeft geprobeerd contact met haar familie te krijgen, maar dat lukte niet. De agenten hebben de gps van de vrouw opgeladen en op de juiste manier ingesteld. Daarna is de vrouw terug naar huis gereden.