Motorrijder zwaargewond nadat fietser zonder te kijken oversteekt bij Brabantplein

BREDA- Het politieteam Verkeer zoekt getuigen van een ongeval dat woensdag 16 maart rond 13.50 uur plaats vond op de Robijnstraat. Een 49-jarige vrouw uit Breda, die op een motor reed, raakte daarbij zwaargewond.

De Bredase motorrijder vertelde dat zij plotseling moest uitwijken voor een fietser die zonder te kijken vanaf het Brabantplein de rijbaan overstak. Het slachtoffer maakte een noodstop waarna ze met haar motor onderuit ging en deze bovenop zich kreeg. Ze liep een beenbreuk op en moest naar het ziekenhuis. De fietser is even gestopt en daarna doorgereden zonder te vertellen wie ze was. Het zou gaan om een 50 tot 70-jarige vrouw met kort rood/blond haar. Ze droeg een blauw met paarse jas. Ze had twee bagagetassen op haar fiets.



Oproep

De politie is op zoek naar deze fietsster en roept haar op om zich te melden. “Ook komen we graag in contact met getuigen van het ongeval. Zij kunnen bellen met de verkeerspolitie in Breda via 0900-8844, vermeld dan het zaaknummer 2022067708.”