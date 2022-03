Slachtoffer overval Tuinzigt werd bedreigd met een mes, overvaller maakte geld buit

BREDA - Een vrouw is maandagavond beroofd in een woning. De verdachte had een mes en bedreigde haar. Hij maakte een onbekend geldbedrag buit. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer zat in een woning aan de Van Meterenstraat toen er aan de voordeur werd geklopt. Ze opende de deur en werd direct de gang in geduwd. De verdachte had een mes in zijn hand en bedreigde het slachtoffer.