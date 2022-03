Controle Breda: twee bekeuringen en scooter voldoet niet aan eisen wet

BREDA - De politie hield vanmiddag een controle van brommers en scooters in het centrum van Breda. Tijdens deze controles waren er onder meer twee hoge snelheidsovertedingen.

De politie hield vanmiddag een controle van bromfietsers in het centrum van Breda. Tijdens de controle zijn er in totaal 32 brommers en scooters gecontroleerd. Tijdens deze controles waren er twee hoge snelheidsovertedingen. Hiervoor zijn bekeuringen opgemaakt.

Daarnaast is er een een wok (wacht op keuren) melding gemaakt. Dit is een melding op het kenteken geplaatst door de politie. Het houd in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en hij herkeurd moet worden. De reden dat iemand een wok melding krijgt kan door allerlei verschillende redenen komen De meest voorkomende reden is de snelheid van de scooter.