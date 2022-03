Vrouw (25) valt buschauffeur aan in Breda en bijt BOA die haar aanhoudt

BREDA - De politie heeft woensdagmiddag een 25-jarige vrouw uit Breda aangehouden voor het mishandelen van een buschauffeur en een BOA. De vrouw had de BOA hard gebeten.

Op donderdag 24 maart rond 15.30 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een vrouw zou in een bus op station Breda een buschauffeur hebben mishandeld. Een veiligheidsmedewerker van de busmaatschappij greep daarop in en probeerde de vrouw aan te houden. Daarbij werd de BOA door de vrouw hard gebeten.

Agenten spoeden zich naar het station en treffen daar de vrouw aan die door de BOA onder controle wordt gehouden. Op zijn arm zijn de tandafdrukken met de verwondingen goed te zien. De vrouw, een 25-jarige vrouw uit Breda, wordt aangehouden. Ze gaat mee naar het bureau.

Veilige publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.