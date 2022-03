Patiënt is het niet eens met behandeling en steekt tandarts neer: Poging tot doodslag

BREDA - Een patiënt heeft vrijdagmorgen een tandarts bedreigd in een tandartsenpraktijk aan de Pastoor van Spaandonkstraat. Hij verwondde de tandarts met een steekvoorwerp. De patiënt was het niet eens met een eerdere behandeling.

Op vrijdag 25 maart rond 08.00 uur kwam er een paniektelefoontje binnen bij het Operationeel Centrum. In een tandartsenpraktijk aan de Pastoor van Spaandonkstraat had een man met een steekvoorwerp personeel bedreigd en een tandarts verwond.

Agenten spoedden zich naar de praktijk. Daar bleek de verdachte al gevlucht. De verdachte zou het niet eens zijn met een eerdere spoedbehandeling en wilde zijn geld terug hebben. De tandarts is lichtgewond en heeft een wond in zijn hals. Ambulancepersoneel ontfermde zich over hem. Het personeel was erg geschrokken van het incident. De tandarts hoefde niet naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De identiteit van de verdachte was bekend en agenten startten meteen een zoektocht naar hem. Na korte tijd vonden ze hem en werd de 27-jarige inwoner van Oudenbosch aangehouden. Hem zal poging tot doodslag ten laste gelegd worden in verband met de wond in de hals van de tandarts.