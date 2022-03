Vrouw gooit elektrische step in de bosjes en vlucht te voet na zien politie aan Claudius Prinsenlaan

BREDA - Een vrouw op een elektrische step is zondagavond op de vlucht geslagen toen ze politie zag. De liet daarbij haar step achter in de bosjes.

Zondagavond zagen twee agent op motors een vrouw rijden op een elektrische step op de Claudius Prinsenlaan. Toen de vrouw de agenten zag, schrok ze enorm. Ze gooide meteen haar elektrische step in de bosjes en ging er te voet vandoor.

De agenten hebben de vrouw niet kunnen aanhouden. Wel hebben ze de step uit de bosjes gehaald en meegenomen naar het politiebureau. Op sociale media plaatste de politie een oproep aan de vrouw. Zij kan de step komen ophalen op het bureau. “Hooguit dat je een bekeuring van mijn collega ontvangt, maar die is een stuk goedkoper dan je step.”

Als de vrouw al vaker gecontroleerd blijkt te zijn en een waarschuwing heeft gehad voor het rijden op de elektrische step op de openbare weg, dan komt ze er mogelijk niet zo gemakkelijk mee weg. Bij wie vaker een overtreding maakt, wordt de step namelijk in beslag genomen.

Het is in Nederland verboden om op elektrische steps te rijden op de openbare weg. In veel andere Europese landen zijn de steps wél toegestaan.