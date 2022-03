Opnieuw politieagent op non-actief vanwege grensoverschrijdend gedrag

BREDA - Er worden opnieuw twee medewerkers van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Eén van hen is buiten functie gesteld. Een week geleden werden er ook al vier medewerkers buiten functie gesteld.

De leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft maandag 28 maart opnieuw twee medewerkers de aanzegging uitgereikt dat tegen hen een disciplinair onderzoek is gestart wegens verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij is één medewerker vanwege de ernst van de verdenking, buiten functie gesteld en de andere medewerker met onmiddellijke ingang verplaatst.

Deze besluiten hebben te maken met het VIK-onderzoek dat is gestart en waarin eerder vier medewerkers buiten functie zijn gesteld. Vanwege de privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de exacte werkplaats(en)/team(s) van de betrokken politieagenten.

VIK-onderzoek

Eind januari vertelden meerdere politiemedewerkers aan leidinggevenden, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk over grensoverschrijdend gedrag van enkele collega’s. Het ging hierbij om onzorgvuldig omgaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag. Beide situaties vonden in een politiebureau plaats. In opdracht van de eenheidsleiding is een onderzoek gestart door interne politieonderzoekers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten.

Op 2 februari werden op grond van de eerste onderzoeksresultaten twee politiemensen buiten functie gesteld. De directe collega’s werden geïnformeerd. Tijdens het interne politieonderzoek worden naast de geschorste medewerkers ook andere betrokkenen uitgebreid gehoord. Dit leidde ertoe dat de leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant op 25 februari opnieuw tot het buiten functie stellen van twee medewerkers overging.