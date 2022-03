Politie zoekt getuigen van inbraak aan de Philips Vingboonsstraat

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak aan de Philips Vingboonsstraat. Daar werd maandagochtend ingebroken in een woning.

Bewoners van een woning aan de Philips Vingboonsstraat in de de Hoge Vucht zijn maandagochtend opgeschrikt door een inbraak. Daarbij is het glas in de deur kapot gesprongen.

De inbraak vond plaats tussen 10.40 uur en 11.30 uur. De politie is daarom op zoek naar getuigen. “Mocht u hier in de omgeving wonen of zijn geweest rond dat tijdstip en iets verdachts hebben gezien. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.”