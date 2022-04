Auto te water aan Overkroetenlaan, brandweer moet inzittenden bevrijden

BREDA - Een auto is donderdagavond rond 22.25 uur te water geraakt in de Overkroetenlaan. De bestuurder en inzittende werden door de brandweer bevrijd uit de auto.

Veel hulpdiensten kwamen op de melding af. In de auto zaten een bestuurder en een inzittende. Een agent bleef in het water bij de inzittende tot de brandweer hem kwam bevrijden.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De weg werd afgezet gedurende de werkzaamheden van de hulpdiensten. Beide mannen werden op de brancard in twee gereedstaande ambulances geplaatst. Het is niet bekend of ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto uit het water getakeld.