Automobilist verliest macht over het stuur en botst tegen drie bomen in Teteringen

TETERINGEN - Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag de macht over het stuur verloren in Teteringen. Hij botste tegen drie bomen. De schade is groot.

Op de Meerberg in het buitengebied van Teteringen is een bestuurder afgelopen nacht de macht over het stuur verloren. De automobilist botste daardoor tegen drie bomen, waarvan er één deels afbrak. De auto raakte zeer zwaar beschadigd.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De weg werd afgesloten voor het verkeer. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder te behandelen. Wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de auto te takelen.