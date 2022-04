Auto gaat in vlammen op aan de Torendreef

BREDA - Op de parkeerplaats aan de Torendreef in het Liesbos is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen op gegaan.

Rond 02.30 uur kwam de melding van de brand bij de brandweer binnen. De brandweer was snel ter plaatse maar kon de auto niet meer redden.

De auto stond op de parkeerplaats aan de Torendreef bij de speelweide in het Liesbos. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht door de politie. Gezien het tijdstip en plaats word een mogelijke brandstichting niet uitgesloten. De auto zal worden getakeld door een berger.