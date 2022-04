Verdachte van straatroof met zware mishandeling aangehouden dankzij digitale actiedag van de politie

BREDA - In de zaak rondom een straatroof in Breda in 2019 waarbij een slachtoffer zwaargewond raakte is donderdag een verdachte aangehouden. Ook is een verdachte aangehouden voor een inbraak in maart 2021. De politie kwam hen op het spoor dankzij een digitale actiedag.

Politieteam Markdal heeft op donderdag een ‘digitale actiedag’ gehouden. Agenten die extra expertise hebben op het gebied van digitaal onderzoek beten zich vast in enkele oude zaken waarin nog geen verdachten waren aangehouden. En met succes. Er werd een verdachte aangehouden voor een straatroof en voor een inbraak.

Straatroof

De straatroof vond plaats in juli 2019. Twee medewerkers van handhaving zagen toen een zwaar gewonde man zitten aan de Dieststraat. De handhaver verleenden eerste hulp en waarschuwden de politie. Het 32-jarige slachtoffer blijkt bestolen te zijn van zijn mobiele telefoon. Tijdens de beroving is hij ernstig mishandeld.

Na meerdere getuigenoproepen en een item in Bureau Brabant is de verdachte herkend. Het was dus duidelijk voor de politie om wie het zou gaan, echter was de man onvindbaar. Collega’s van het cyberteam van Basisteam Markdal hebben al hun digitale onderzoeksmiddelen ingezet om de man op te sporen. Uiteindelijk hebben zij, onder meer via beelden op social media, een mogelijke locatie kunnen achterhalen. Het team is op pad gegaan en trof de man op zijn werk aan. De 34-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden en meegenomen voor verhoor en onderzoek.

Inbraak

Op 27 maart 2021 krijgen bewoners melding van hun beveiligingssysteem dat er ingebroken zou zijn. Er is uiteindelijk niets meegenomen, wel is er zichtbare braakschade. Wederom na digitaal onderzoek vond het team aanknopingspunten voor de locatie van de 29-jarige verdachte uit Breda. De man is donderdagmiddag 7 april rond 13.30 uur aangehouden voor deze poging inbraak.