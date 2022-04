Zakkenrollers slaan toe op roltrap op station Breda

BREDA - Op aanwijzing van een 56-jarige Bredanaar zijn zondag 10 april rond 16.15 uur op het Kasteelplein twee Roemeense mannen (26 en 38) aangehouden die verdacht worden van de diefstal van een mobiele telefoon. De zakkenrollers sloegen vermoedelijk toe op de roltrap van het Station in Breda.

Het slachtoffer van de diefstal was een 56-jarige man uit Breda. Hij vertelde dat hij met zijn partner met de trein vanaf Schiphol naar Breda was gereisd. In Rotterdam stapten twee mannen in die hem direct al opvielen omdat ze onderling in een Oost Europese taal spraken en flink roken naar alcohol.





Hij stapte uit in Breda en zag dat diezelfde mannen ook uitstapten en achter hem aan ook de roltrap op stapten. Plotseling viel de roltrap met een flinke schok stil. Het slachtoffer voelde dat er aan zijn tas werd getrokken. Hij zag dat de mannen daarna snel door de poortjes glipten. Kort daarna merkte hij dat zijn telefoon uit de schoudertas gehaald was.